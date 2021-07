Quá trình truy bắt và tóm gọn kẻ tử tù Nguyễn Kim An dương tính Covid-19 trốn thoát khỏi trại giam

Theo thông tin mới nhất của Công an TP.HCM, rạng sáng nay 16/7, lực lượng Công an thành phố đã bắt sống đối tượng Nguyễn Kim An. Được biết, Nguyễn Kim An sinh năm 1995 quê ở Bình Thuận phạm tội sát hại người và cướp tài sản. Đáng chú ý, tử tù này còn có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trước đó, chiều 15/7, Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã gửi thông báo khẩn về việc phối hợp truy bắt tử tù vừa trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau khi thông tin được gửi đi, quá trình truy bắt được diễn ra hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân.

Vào năm 2014, Nguyễn Kim An đã sát hại một người bạn học cùng trường để cướp tài sản. Ban đầu hắn ta mua thuốc an thần cho vào nước nhưng người bạn kia đã nhận ra sự lạ nên âm mưu của hắn bất thành.

Lần 1 thất bại, Nguyễn Kim An lại hẹn bạn đến nhà trọ để sát hại. Hắn bỏ thuốc khiến bạn ngất đi. Tưởng bạn đã qua đời, hắn liền đem phi tang xác thả xuống sông Sài Gòn. Sau đó, hắn gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân số tiền 500 triệu đồng.

Ít ngày sau, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện. An bị tuyên án tử hình với tội danh giết người, chiếm đoạt tài sản.