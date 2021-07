Cả nước tối 31/7 ghi nhận 4.564 ca nhiễm mới, 3250 ca khỏi bệnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 6h đến 19h ngày 31-7 trên cả nước ghi nhận có 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca trong nước.

Cụ thể tại TP.HCM 1.677 ca, Bình Dương (1.207), Long An (544), Khánh Hòa (335), Đồng Nai (234), Đồng Tháp (115), Tây Ninh (72), Đà Nẵng (55), Hà Nội (43), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Bình Thuận (37), Phú Yên (30), Đắk Lắk (21), Bình Định (19), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Bình Phước (14); Gia Lai (13), Nghệ An (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên Huế (9), Đắk Nông (8 ), Ninh Thuận (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), An Giang (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 1.072 ca trong cộng đồng.

Trong đó, TP.HCM ghi nhận 4180 ca nhiễm. Như vậy, số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27-4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày.