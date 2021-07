Duy Mạnh lên án gay gắt hành động đập mũ cối làm bị thương Công an của cụ ông: Cụ quậy phá vừa thôi

Mới đây, nam ca sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ lại hình ảnh một cụ ông ở Hà Nội dùng mũ cối đánh làm chiến sĩ công an bị thương ở đầu. Duy Mạnh tỏ ra vô cùng phẫn nộ: “Cụ ơi là cụ, cụ quậy phá nó vừa thôi. Cụ không những quậy mà lại còn hỗn với các cháu nữa cụ ạ. Làm cụ ai làm thế, làm thế sao làm cụ”.

Bài viết của Duy Mạnh lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trước đó, sự việc gây xôn xao dư luận khi đoạn clip ông cụ không đeo khẩu trang cầm mũ cối đập mạnh vào đầu một chiến sĩ cảnh sát khiến anh bị chảy máu. Phải nhờ có sự hỗ trợ của người dân mới có thể khống chế được ông cụ.

Ông cụ trong vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Huy (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội). Trung úy công an là Hoàng Văn Thọ (CS khu vực Công an phường Nghĩa Đô). “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý ông Huy. Trung úy Thọ đã được thăm khám tại bệnh viện”, chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô cho biết.

Phía gia đình của cụ ông này cũng thông tin thêm ông cụ từng là một quân nhân. Do ảnh hưởng của chiến tranh nên ông cụ có tâm lý không ổn định, thường xuyên đuổi đánh con cháu, đem sơn về sơn khắp nhà... Trong hoàn cảnh dịch bệnh, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi virus. Vậy nên người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh dịch hơn nữa, tránh xảy ra những điều tiêu cực như clip trên.