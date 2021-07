Hình ảnh mới nhất về đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021: Được áp tải nghiêm ngặt bằng xe đặc chủng

Sáng 6/7, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được vận chuyển đến các điểm an toàn. Để đảm bảo các nguyên tắc trong quá trình bảo quản, tại Cần Thơ, Công an TP đã bố trí xe tải đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động cùng cán bộ công an tham gia vận chuyển, bảo vệ.

Công tác vận chuyển và bàn giao đề thi luôn có các lực lượng như công an, Thanh tra, Ban Chỉ đạo thi túc trực, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn. Sau khi giao đến các điểm thi, đoàn sẽ bàn giao lại cho các điểm thi để tiến hành niêm phong tủ đựng bài thi và phòng chứa bài thi theo quy định, dưới sự chứng kiến của lực lượng an ninh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thành phố Cần Thơ có 12.160 thí sinh đăng ký dự thi; tổng số 682 phòng; trong đó 530 phòng thi, 58 phòng chờ và 94 phòng dự phòng.

Thành phố bố trí Trưởng điểm thi 24 người; Phó trưởng điểm thi 57; Thư ký điểm thi 82; cán bộ coi thi 1.214; cán bộ giám sát 231; công an 114; tạp vụ, lao công, y tế 152 người.

Lịch Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia