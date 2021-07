Hòa Minzy đau lòng tuyên bố sẽ hạn chế khoe hình quý tử vì 'không cảm thấy được tôn trọng'

Thời gian gần đây, Hòa Minzy cùng cậu quý tử Bo liên tiếp phá đảo mạng xã hội bằng những clip dễ thương đến tan chảy. Một đoạn video của con trai cưng nhà nữ ca sĩ có thể đạt con số hàng cục triệu view trong thời gian ngắn.

Dù tuổi còn nhỏ, cu Bo đã lộ rõ vẻ thông minh, lanh lợi. Qua nhiều video nữ ca sĩ chia sẻ, Bo đã gây chú ý khi chưa đầy 2 tuổi đã có thể đánh vần tên của mẹ như các học sinh tiểu học, nhớ được nhiều bài hát, từ vựng.

Tuy nhiên mới đây, nữ ca sĩ lại bất ngờ đưa ra thông báo sẽ hạn chế công khai hình ảnh của Bo. Lý do được Hòa Minzy đưa ra là cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì hình ảnh, clip của con trai bị cắt ghép, chia sẻ đi khắp nơi mà không ghi nguồn nên khó kiểm soát và gây phản ứng ngược.

"Thực sự muốn chia sẻ là vì muốn hình ảnh của con được up lên 1 cách có kế hoạch để tránh tình trạng quá nhiều gây ngợp cho khán giả thì e đã suy nghĩ rất nhiều ! Có những clip nào mẹ Bo thấy hay thiệt hay, hài hước hay ý nghĩa mang lại niềm vui cho mng thì thường sẽ chia sẻ rộng rãi hơn còn những clip nhẹ nhàng đơn giản thường ngày thì up lên tiktok vì trên tiktok là nền tảng video nên mình có up nhiều hay ít cũng ko sao hết ! Còn trên facebook mà up nhiều hay liên tục cảm giác như nó hay gây phản ứng ngược. Clip nào mà mẹ Bo chỉ muốn up trên tiktok thì đều có mong muốn và chia sẻ rằng mọi người đừng reup , up lại clip đó lên các trang MXH khác nhưng ko hiểu sao vẫn có rất nhiều người ko tôn trọng mong muốn của mẹ Bo mà quay lại màn hình, cut tên hiển thị rồi up lên kênh của họ ! Thật sự thấy khá buồn mọi người ạ ! Vì mình public con nên mình ko tránh khỏi chuyện đó, nhưng những cái mình đã thẳng thắn mong muốn yêu cầu mà ko dc tôn trọng thấy buồn và lo là ở chỗ đó mng ạ ! Nên giờ mẹ Bo có ít chia sẻ hơn thì cả nhà đừng quên Bo nheng", Hòa Minzy chia sẻ.