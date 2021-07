Là một trong số gần 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, cô bé Phạm Thị Hương Thảo lẽ ra cũng được đi thi trong sự động viên của bố như bao người. Thế nhưng bi đát thay, ngay trước 2 ngày diễn ra cuộc thi, bố em không may gặp tai nạn ra đi đột ngột ở tuổi 46.

Khi ấy sức khỏe của Thảo không được tốt nên người nhà không để em gặp mặt bố lần cuối. Chỉ sau khi khâm liệm xong, Thảo mới được về nhà. Nỗi đau đến đột ngột khiến cô nữ sinh gần như ngã quỵ. Em nói trong nước mắt: "Những ngày trước bố còn hỗ trợ chỉ dẫn em ôn luyện để thi. Vậy mà....”.

Thảo cũng cho biết điều duy nhất cô muốn làm lúc này chính là cố gắng hoàn thành tốt trong kì thi sắp tới để viết tiếp ước mơ dang dở của bố. "Em không thể bỏ cuộc, vì thế khi xong thủ tục an táng cho bố, em tiếp tục học bài. Bố từng hi vọng em sẽ đậu vào trường Đại học Sư Phạm 1, nên em phải cố gắng theo đuổi ước mơ này. Trước lúc mất, bố hi vọng em sau này sẽ trở thành một cô giáo. Thời gian qua em đã tập trung ôn luyện nhiều, mong rằng sẽ làm tốt”, Thảo nói.

Thảo là học sinh giỏi của trường. 3 năm cô bé đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán. Để động viên em vượt qua nỗi đau, cô giáo cùng tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi động viên, trao quà hỗ trợ tinh thần đồng thời đón em đi thi an toàn.