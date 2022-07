Clip: Rùng mình khoảnh khắc nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu người thoát nạn trong gang tấc

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip cứu người trong gang tấc của nhân viên gác đường tàu khiến nhiều người rùng mình. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông say rượu bất ngờ lao mình vào giữa đường ray tàu hỏa. Được biết, đoạn đường trên thuộc đường ngang Km 1656+004 tuyến Đường sắt Thống Nhất (thuộc phường Xuân lộc, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Người đàn ông lao ra giữa đường ray tàu hỏa

Dù tàu đã chạy gần sát nhưng nhân viên đứng gác tàu vẫn dũng cảm băng qua đường ray, kéo người đàn ông bị ngã ra khỏi đường sắt, giúp người đàn ông này may mắn thoát khỏi tử thần. Nhiều người sau khi xem clip vẫn không khỏi hoảng hồn. Một cư dân mạng bình luận: "Nếu giây phút đó anh chậm 1 giây, hoặc là khi kéo người đàn ông kia ra mà anh vấp té thì cơ hội sống sót của cả 2 là bằng không. Nhìn giây phút anh kéo văng người đàn ông say xỉn ra khỏi đường ray rồi đoàn tàu lao qua mà thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn hành động dũng cảm của anh".

Qua tìm hiểu được biết người gác tàu trong clip tên thật là Trịnh Văn Tài. Cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời cảm ơn đến người nhân viên quả cảm không ngại nguy hiểm cứu sống một mạng người.

Nhân viên đường tàu liều mạng cứu người

Cảm ơn anh vì hành động rất tuyệt vời, 1 hành động vô cùng dũng cảm và đáng được tuyên dương. 1 hành động của những người không mặc áo choàng. Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng ! Hôm nay xem mạng không phí tiền 4G rồi.

Chú Tài cũng bực lắm ấy, chú ấy dậm chân luôn mà. Sao lại làm khổ bao người thế kia chú say xỉn ơi.

Phải phạt nặng thì lần sau mới sợ, mạng sống mình còn con thường thế này thì cũng chịu....