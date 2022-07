Giữa rừng scandal, Sơn Tùng vẫn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của Youtube

Mới đây, kênh youtube của Sơn Tùng M-TP đã chính thức cán mốc 10 triệu lượt đăng ký. Điều đó đồng nghĩa rằng nam ca sĩ Cơn mưa ngang qua chính là nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam đạt nút kim cương của nền tảng video trực tuyến lớn nhất thế giới. Thông tin trên khiến cộng đồng fan Sơn Tùng vô cùng tự hào.

Sơn Tùng cán mốc 10 triệu người đăng ký

Trước đó, Sơn Tùng từng vấp phải sự cố lớn nhất trong sự nghiệp khi MV "There is no one at all" bị phong sát trên mọi phương tiện truyền thông. Phía Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những lùm xùm về MV "There's no one at all". Nguyên văn chia sẻ của Sơn Tùng như sau: "Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua M/V có thể truyền tải thông điệp “Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn”. Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: “Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn”.

Mặc dù chia sẻ mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa và nhân văn thông qua tác phẩm nhưng từ ca từ, tình tiết cho đến cốt truyện, MV mới của Sơn Tùng lại khiến người nghe mà đặc biệt là thế hệ những vị phụ huynh thực sự “rợn tóc gáy”.

Bên cạnh màu sắc u sám xuyên suốt MV, tình tiết bạo lực và cổ súy cho hành vi tự kết thúc cuộc đời mình khiến dư luận phản ứng vô cùng gay gắt trước MV này. Và kết quả là, chỉ sau chưa đầy 24h công chiếu, MV của Sơn Tùng đã chính thức bị cơ quan chức năng “tuýt còi” và cấm phát hành tại Việt Nam.

Không thể phủ nhận những đóng góp cho âm nhạc của Sơn Tùng

Bên cạnh đó, công ty Sơn Tùng cũng liên tục gặp đại hạn khi nhiều thành viên cốt cán lần lượt rời đi. Tương lai về công ty vẫn là dấu hỏi lớn với khán giả Việt. Dẫu vậy không thể phủ nhận những đóng góp và sức ảnh hưởng có 1 không 2 mà Sơn Tùng tạo nên cho âm nhạc Việt.