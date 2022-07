Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đi công tác Tây Ban Nha bất ngờ báo tin cho gia đình: 'Ba không sao đâu'

Mới đây, trên trang cá nhân của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều đồng loạt chia sẻ hình ảnh check-in tại Tây Ban Nha và Ý trong chuyến công tác. Nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi cùng nhau đi đánh golf tại một sân thể theo nổi tiếng. Được biết tác phẩm The Shawshank Redemption đang được chuyển thể sang Tiếng Việt và Hồng Đăng được nhắm cho vai nhân vật chính. Hồ Hoài Anh sẽ viết nhạc cho cả bộ phim.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang đi công tác tại Tây Ban Nha và Ý

Trong chuyến công tác, cả 2 đã bất ngờ gặp sự cố khi Hồng Đăng bị mất điện thoại. Ngay sau đó nam diễn viên Thương ngày nắng về đã dùng nick mới để liên lạc với bà xã. Bản thân vợ Hồng Đăng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi có người lạ nhắn tin hóa ra lại chính là chồng.

Hồng Đăng báo tin cho bà xã sau khi bị mất điện thoại

'Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi', vợ Hồng Đăng chia sẻ.

Gia đình Hồng Đăng

Trong đoạn tin nhắn, Hồng Đăng cho biết: "Bên này ba không sao đâu nhé. Xong việc bên này lấy máy điện thoại về ba sẽ chủ động gọi. Yêu em và các con nhiều lắm".

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh trong nước. Cả 2 khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Hồng Đăng và vợ đã kết hôn được 16 năm và có một mái ấm vô cùng viên mãn. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng là một cặp bài trùng quyền lực trong showbiz. Cả 2 có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng.