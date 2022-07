Clip bé trai ngã xuống hồ cá ở quán cafe tử vong khiến cộng đồng mạng rùng mình xót thương

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip một bé trai 4 tuổi ngã xuống hồ cá ở quán cafe tử vong. Cụ thể, trong lúc cháu bé đang chơi gần hồ không may trượt chân ngã xuống nước. Dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng do bể cá khuất tầm nhìn nên không có ai thấy. Sau 2 phút, một bé trai khác đến gần hồ cá chơi và phát hiện sự việc đã nhanh chóng gọi người lớn đến ứng cứu. nhưng em bé đã tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 27/6 tại 1 quán cà phê trên đường Hùng Vương (thị trấn Kiến Giang). UBND Thị trấn Kiến Giang cho biết sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường xác minh.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân từ chối cung cấp thông tin về vụ việc. Họ chấp nhận đó là việc rủi ro không mong muốn, dẫn đến tai nạn nên đã tự nguyện đưa cháu về mai táng và không yêu cầu chính quyền điều tra.

Vụ tai nạn thương tâm trên khiến nhiều người vô cùng xót xa. Sau vụ việc, những bậc cha mẹ cần rút ra bài học về việc chăm sóc con nhỏ nơi công cộng, gần sông hồ... Một số bình luận của cư dân mạng:

Bài học kinh nghiệm cho quán cafe làm hồ cá nước sâu mà ko có rào chắn mình thấy rất nhiều quán như vậy, đáng trách ba mẹ tội con.

Xưa dẫn con đi, mấy bạn cứ bảo để cho nó tự chơi chứ làm chi giữ ghê rứa. Cơ bản là con nít thì mình không chủ quan được.

Hồ cá cảnh mà sao làm sâu vậy, rồi khôn

Cảm thấy sợ thật sự các bậc làm cha làm mẹ chúng ta. Làm ơn đi, làm ơn để ý con cái nơi công cộng 1 chút, coi con vùng vẫy mà thấy đứt ruột.