Vụ án kỳ bí nhất Việt Nam 5 người tử vong sau bữa ăn ở Hưng Yên: Khởi tố do có dấu hiệu hình sự

Mới đây, trong cuộc họp báo cáo kết quả tình hình công tác 6 tháng đầu năm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ án 5 người tử vong bất thường sau bữa ăn.

Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là vụ án phức tạp

Cụ thể, ban đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân khiến 5 người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên sau khi xem xét lại nhận thấy nhiều tình tiết phức tạp Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đã có 5 người tử vong sau bữa ăn nhà ông Sảng

Trước đó, ngày 26/12, ông Nguyễn Văn Sảng mời gia đình con cháu đến nhà ăn cơm trưa. Bữa trưa có tổng cộng 9 người gồm gia đình ông Sảng và 2 gia đình con gái chị Nguyễn Thị Tươi và chị Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả 2 gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên (xã Ngọc Thanh) và thôn Vĩnh Đồng (xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Con ngõ dẫn vào nhà ông Sảng

Tối cùng ngày, cháu N.V.H.N. (8 tuổi, con trai chị Tươi) và cháu P.T.A.B. (4 tuổi, con chị Tình) bị đau bụng có triệu chứng nôn mửa được gia đình đưa đi cấp cứu. Nhưng 2 cháu sau đó đã tử vong.

Chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tại Hà Nội. Đến chiều 28/12, sức khỏe chị Tươi yếu dần và qua đời tại bệnh viện. Đến ngày 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi. Chồng chị Tươi dù không ăn cơm cũng qua đời sau khi đưa vợ vào viện.

Theo lời bà Thắm (vợ ông Sảng) bữa ăn hôm đó có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. "Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà thời điểm đó"