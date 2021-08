Full clip nữ sinh Bắc Giang 2k7 bị lột áo, đánh đập dã man: Nan giải vấn đề bạo lực học đường

Liên tiếp thời gian gần đây những vụ việc thanh thiếu niên có hành vi bạo lực khiến dân mạng dậy sóng. Gần đây nhất, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh vây quanh đánh đập một nữ sinh khác.

Một số bạn còn cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu cô bé gái. Thậm chí, nhóm nữ sinh này còn xúm lại xé áo của nạn nhân. Cô bé kia chỉ ôm mặt đỡ đòn chứ không thê rpharn kháng. Được biết sự việc trên xảy ra tại tỉnh Bắc Giang.

Những vụ việc như vậy đã không phải điều quá xa lạ ở ngay chính nhà trường. Vấn nạn bạo lực học đường vẫn là một trong những điều hết sức nan giải, buộc nhà trường cần có biện pháp giáo dục nghiêm để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

Hiện tại, vẫn chưa thể xác minh những nhân vật trong clip trên thuộc trường nào. Các từ khóa “nữ sinh 2k7 Bắc Giang đánh bạn”, “clip nữ sinh 2k7 Bắc Giang lột áo, đánh bạn dã man”, “clip nữ sinh 2k7 đánh bạn tại Bắc Giang”...được cư dân mạng tìm kiếm với tốc độ chóng mặt.

