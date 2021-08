Mới đây, trên trang cá nhân nam diễn viên Mạnh Trường lại gây chú ý khi tiết lộ ngày cưới Nam trong phim Hương vị tình than khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, Shark Long hào hứng chia sẻ:

'Tập hôm nay là ăn hỏi. Tập ngày mai là chọn địa điểm cưới. Đám cưới là tập ngày kia thì phải. Đặt cỗ như nào cho xứng đây nhỉ'.

Bên dưới phần bình luận, nhiều fan cũng tỏ ra cực kì hào hứng tư vấn cỗ cưới cho sếp Long và Nam cho ngày trọng đại. Có thể thấy khán giả xem truyền hình theo dõi phim từ đầu đến giờ đã vô cùng ngóng chờ ngày này - ngày Nam và Long về bên nhau.

Có thể thấy, Hương vị tình thân càng lúc càng chứng tỏ được độ hấp dẫn của phim khi càng về những tập sau lượng khán giả theo dõi phim càng nhiều. Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề bàn luận về tình tiết phim nhận được hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận của người xem.

Hương vị tình thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của VTV được chuyển thể từ bộ phim My Only One (2018) với sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như NSND Như Quỳnh (Bà Dần), NSƯT Võ Hoài Nam (Ông Sinh), NSND Công Lý (Ông Tuấn), Phương Oanh (Phương Nam), Mạnh Trường (Shark Long), Thu Quỳnh (Thy), Tú Oanh (Bà Bích), Quách Thu Phương (Bà Xuân), NSƯT Mai Nguyên (Ông Khang), NSƯT Thu Hạnh (Bà Sa), Hoàng Anh Vũ (Huy)…