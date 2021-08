Nam Thư kể lại chuyện gặp tai nạn kinh hoàng trên đường đi làm từ thiện: 'Nghĩ lại vẫn còn run'

Mới đây, trên trang cá nhân của kiều nữ làng hài Nam Thư lại khiến netizen được phen thót tim khi chia sẻ câu chuyện về vụ tai nạn xảy ra khi cô đang trên đường làm từ thiện. Cụ thể, Nam Thư cho biết khi cô cùng đồng nghiệp đang ngồi trên xe ô tô đi phát lương thực cho bà con thì bỗng một xe máy do đường trơn đã đâm vào xe của đoàn cô. Bất ngờ hơn, người lái xe lại là một chiến sĩ cảnh sát.

"Từ NVHTN đi tới ngã tư Đồng Khởi - Lý Tự Trọng, vừa qua đèn xanh đèn đỏ nghe 1 cái ầm , do đường trơn 1 xe máy trượt dài. Lật đật xuống xe nhưng tâm lý sợ lắm , (vẫn kính chắn và khẩu trang đầy đủ ) coi thử anh chạy xe máy có bị gì hông , dựng xe lên cho ảnh nhưng thật sự sức mình hông dựng nổi.

Anh bị té là anh công an, mặc quân phục xanh, anh nói ảnh đau lắm, sợ gãy tay. Mình bị rối luôn, mình nói ảnh hít thở vô, chỗ nào trầy thì giở lên mình xịt cồn vô, vì thật sự trên xe mình chỉ có cồn.

Mình nói anh đợi xíu, em gọi team tnv bên em ra nha, vì mọi người còn ở NVHTN chạy ra nhanh lắm. May sao lúc đó có 1 chú bảo vệ chạy ra đưa cho chai dầu , mình cầm bóp tay cho ảnh, đề xe lên cho ảnh mà xe hông nổ , may sao quyết liệt 1 hồi xe nổ.

Ảnh bị đau tay trái, nên ảnh nói để ảnh ráng chạy bằng tay phải về. Mình chỉ biết động viên anh, chắc tay không gãy đâu, mai anh đi kiểm tra xem sao. Mong anh sẽ không sao và mai lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ giúp bà con nha. Cảm ơn chú bảo vệ đã dựng xe và cho luôn chai dầu. Jo về tới nhà nghĩ lại mới thấy run, lúc đó mà mình và anh công an đều nhanh 1 xíu là tai hoạ nó lớn hơn rồi. Trong cái rủi nó vẫn còn cái may. Cả nhà mình ra đường mùa mưa, đường có vắng cũng chạy từ từ nha".

Rất may vụ tai nạn không có ai bị thương nghiêm trọng. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đều tỏ ra xót xa lo lắng cho cả Nam Thư và anh công an bị thương. Đa số mọi người đều cầu chúc nữ diễn viên và đoàn thiện nguyện luôn được bình an.

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Nam Thư cùng nhiều nghệ sĩ khác vẫn luôn tích cực làm thiện nguyện. Hàng tấn lương thực, thực phẩm đã được Nam Thư cùng đoàn tình nguyện của cô phân phát đến người lao động nghèo.