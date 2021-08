Shark Long - Hương vị tình thân bất ngờ chỉ bí quyết cho cánh mày râu 'tán' ai cũng 'đổ'

Hương vị tình thân càng lúc càng chứng tỏ được độ hấp dẫn của phim khi càng về những tập sau lượng khán giả theo dõi phim càng nhiều. Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề bàn luận về tình tiết phim nhận được hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận của người xem. Trong những tập gần đây, người hâm mộ vui mừng khi Shark Long một lần nữa lại chinh phục được cô nàng cá tính Nam.

Cảnh quay khiến dân tình 'nức nở' nhất phải kể đến đoạn shark Long tỏ vẻ ngây thơ gọi Nam bằng vợ khi đang ngồi ăn cơm chung với bà nội. Gương mặt điển trai cùng biểu cảm dễ thương của Shark Long đã khiến một cô gái cứng rắn như Nam cũng phải mềm lòng.

Mới đây, nam diễn viên Mạnh Trường cũng hài hước đăng tải bức ảnh 'gương mặt giả nai' cùng câu nói: 'Có phải nhiều chị em đã từng bị người yêu tán bằng bộ mặt giả nai kiểu như này đúng không'.

Bên dưới phần bình luận, các đấng mày râu bày tỏ sự khen ngợi shark Long vì đã bày cho anh em một cách tán đổ người yêu quá hay. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng đặt biệt danh cho Mạnh Trường là 'Anh Long cơ thủ - cơ hội và tranh thủ', 'Hiệu ứng này thì chị em nào mà không yêu nhỉ'.

Hương vị tình thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của VTV được chuyển thể từ bộ phim My Only One (2018) với sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như NSND Như Quỳnh (Bà Dần), NSƯT Võ Hoài Nam (Ông Sinh), NSND Công Lý (Ông Tuấn), Phương Oanh (Phương Nam), Mạnh Trường (Shark Long), Thu Quỳnh (Thy), Tú Oanh (Bà Bích), Quách Thu Phương (Bà Xuân), NSƯT Mai Nguyên (Ông Khang), NSƯT Thu Hạnh (Bà Sa), Hoàng Anh Vũ (Huy)…