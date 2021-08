Bắt được nghi phạm là kẻ sát nhân tại Osaka, hung thủ nói một câu khiến dân mạng 'lạnh người'

Mới đây, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với cảnh sát tại Osaka và thông báo đã tìm được nghi phạm là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho nam thanh niên người Việt.

Theo phía cảnh sát Nhật Bản, hung thủ tên C.C.B. Alberto, quốc tịch Cộng hòa Dominica. Hắn ta sinh năm 1995 hiện đang lưu trú tại Nhật Bản trong tình trạng không nghề nghiệp không nơi ở ổn định.

Vào thời điểm xảy ra sự kiện chấn động thương tâm, C.C.B. Alberto đã uống rượu và đạp chết nam thanh niên người Việt xuống sông Dotonbori. Đoạn video được ghi lại đã gây chấn động dư luận 2 nước vì sự tàn bạo, dã man, không chút tình người.

Được biết nạn nhân tên T.Đ.T.A sinh năm 1999 quê tại Hải Phòng. Gia cảnh nhà nạn nhân chỉ có 2 mẹ con. Mẹ của cậu bé đã cầu xin cư dân mạng và pháp luật trả lại công bằng cho con trai.

Đáng chú ý, khi được cảnh sát thẩm vấn, Alberto không hề tỏ ra hối lỗi, ăn năn. Hắn chỉ lạnh lùng nói 1 câu khiến ai nghe cũng phải lạnh người: 'Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi được nói chuyện với luật sư'.