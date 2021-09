Bà Phương Hằng bức xúc vì bị vu khống 'nguyền rủa' Phi Nhung qua đời: 'Chuyện nào ra chuyện đó'

Mối quan hệ giữa nữ đại gia Phương Hằng và ca sĩ Phi Nhung từng khiến dân mạng dậy sóng một thời. Trên sóng live stream, CEO Đại Nam liên tục ẩn ý vạch trần những bí mật động trời được cho là của Phi Nhung. Theo vợ ông Dũng 'lò vôi', Phi Nhung là người đứng đằng sau đánh sập hàng loạt trang youtube bênh vực bà Hằng.

"Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị... tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị... Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi...", nữ streamer 50 tuổi chia sẻ.

Lợi dụng sự bất hòa đó, thời gian gần đây khi Phi Nhung mắc covid-19 phải điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều trang tin đã cố tình xuyên tạc lời nói của bà Phương Hằng khiến nhiều người hiểu lầm. Sau thời gian im lặng, CEO Đại Nam mới đây đã lên tiếng phủ nhận hàng loạt thông tin cho rằng bà đang cố tình 'nguyền rủa' Phi Nhung vì những mâu thuẫn trước đây.

Thông tin bịa đặt về bà Phương Hằng

"TÔI KHÔNG BAO GIỜ NÓI NHƯ VẬY! TẠI SAO LẠI BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN NHƯ VẬY! TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI SỐNG VÌ CỘNG ĐỒNG! TÔI BIẾT RUNG CẢM VÀ BIẾT CHIA SẺ, BIẾT ĐÚNG SAI! Tôi đã từng nói rất rõ trên sóng livestream của mình! CHUYỆN NÀO RA CHUYỆN ĐÓ! Phi Nhung cũng là một con người, và tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Tôi vẫn cầu chúc cho Phi Nhung vượt qua cơn bệnh và trở lại với cuộc sống khoẻ mạnh. Đó là lời thật lòng từ tôi! Tất cả những báo, những trang đưa tin một cách VÔ Ý THỨC và VÔ N.H.Â.N Đ.Ạ.O như vậy, chính là T.Ộ.I Á.C!", nữ đại gia cho biết.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng tỏ ra bức xúc khi bà chủ Đại Nam trở thành nạn nhân của những trò xuyên tạc thông tin gây kích động người khác. Qua đó, có thể thấy bà Phương Hằng là người 'công tư phân minh', không vì mâu thuẫn mà có ý xấu với người khác.

Ngày 27/8, Phi Nhung thông báo nhiễm Covid-19 vào và phải nhập viện tại bệnh viện Gia An 115. Song do bệnh tình diễn biến quá nhanh, Phi Nhung đã được chuyển viện sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực. Từ đó đến nay có vô số thông tin Phi Nhung đã qua đời bị lan truyền gây hoang mang. Hiện tại, tất cả người thân, đồng nghiệp, khán giả đều đang hướng về Phi Nhung, mong nữ ca sĩ có thể bình an trở về.