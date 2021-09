MC VTV Trịnh Lê Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào bị tố 'vô cảm' với học trò

Mới đây, nam MC chuyên dẫn chương trình cafe sáng của VTV3 đã chính thức gửi lời xin lỗi sau những ồn ào vừa qua. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ:

"Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ vơi em. Xin lỗi các bạn fb đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy".

Trước đó, MC kiêm giảng viên của trường ĐHKHXH&NV đã chụp màn hình email xin nghỉ học của một sinh viên để đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Khai giảng online, khi sinh viên buồn! Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ học trong quỹ 20% thời lượng cho phép! Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!”.

Một số sinh viên đã tỏ ra bức xúc với phát ngôn này của nam MC. Một sinh viên của trường bình luận:

“Thưa thầy! Em thật sự buồn với cách hành xử của thầy ạ! Bạn ấy có quyn nghỉ trong phạm vi 20% nhưng bạn ấy rất tử tế và phép tắc khi viết cho thầy một email để xin nghỉ học do gia đình có chuyện buồn. Nếu đặt trường hợp nhà bạn ấy có đám tang (em nghĩ đến 98% là như vậy) thì chắc bạn sẽ tham gia học được? Đặt trường hợp vào thầy cũng vậy ạ. Nhà thầy (người thân ruột thịt) có người mất, thầy có thể thản nhiên lên lớp dạy được không ạ? Xin thầy hãy nhân văn, an ủi sinh viên ấy trong hoàn cảnh này thay vì đưa một cái email không xóa hẳn được tên lên để mỉa mai!!! Cảm ơn thầy ạ. Có lẽ em phải cảm thấy may mắn vì đã từng học Nhân văn nhưng không học thầy!!!”.

MC Trịnh Lê Anh là Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh là một MC truyền hình nổi tiếng gắn bó với nhiều chương trình văn hóa mang đậm dấu ấn thủ đô với phong cách lịch lãm, dễ gần được nhiều người yêu mến.