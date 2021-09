Ông xã danh hài Thu Trang run rẩy kể lại sự cố kinh hoàng suýt hỏa hoạn trong sinh nhật vợ

Nhân dịp sinh nhật bà xã, nam diễn viên Tiến Luật quyết định sẽ vào bếp làm món vợ thích đó là bắp rang bơ. Tuy nhiên, kết cục sau đó lại khiến cả nhà được một phen hoảng hốt. Mới đây, chồng Thu Trang đã chia sẻ lại câu chuyện suýt làm cháy nhà 'đầy bi đát' của anh trong chính ngày sinh nhật vợ. Cụ thể, Tiến Luật cho biết:

"Chuyện hôm qua! Thấy bà bạn đăng có cái máy làm bắp rang bơ, liền hỏi và đặt hơn 1 tháng mới giao. Giao ngày 21 tôi ko cho ai xài ko cho ai khui ra, đợi tới sinh nhật bạn vk mình sẽ làm bắp rang bơ rồi quay clip câu view. Tối kêu tụi nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng bác Hai tập trung ăn bắp. Nguyên đám nhỏ xuống, nhỏ em hỏi có coi hướng dẫn sử dụng chưa? Tôi nói ba cái đồ quỷ này cần gì xem.

Bỏ bơ bỏ đường bỏ bắp vào bấm nút là có ăn thôi. Lấy hộp bơ bỏ vô liền, thằng con trai tôi nói ba cho bơ nhiều ăn ngon lắm, ok con trai. Nhỏ cháu thì kêu bác Hai cho thêm đường và muối sẽ ok. Ok con. Bỏ vào bấm nút thấy nó thơm thơm. Tôi kêu mấy đứa nhỏ tới coi xem bắp chuẩn bị nổ nè. Rồi kêu đứa cháu nhỏ cầm cái thau sẵn hứng bắp. Andy phát hiện nói sao bơ nó chảy xuống sàn nhiều vậy Ba.

Tôi nói chắc nó sôi lên nó chảy ra, ko sao đâu. Rồi khói bốc lên ít, mấy đứa nhỏ hào hứng, tôi cũng thấy bình thường. Rồi nhìn vào thấy có chút lửa tôi nghĩ là chắc cháy rồi, tôi kêu Thu Trang sao nó cháy rồi em. Mọi việc lúc đó hết sức bình thường cho tới khi Vk tôi la lên coi chừng nó nổ là chết cả đám. Khói bắt đầu dày đặc, mùi khét điện mùi kinh khủng. Vk tôi hét lên, rút điện ra đi. Tôi mò mò tay rút được dây điện. Cả nhà chạy hết còn mình tôi và nhỏ em ruột đứng cầm máy vừa quay vừa cười.

Hậu quả cái máy hư, nhà bị ám khói tới hôm nay còn mùi. Nhỏ em cười cho cố sặc khói tối ói hai lần giờ húp cháo luôn. Nhưng được cái là Ba Mẹ tôi nằm trên lầu thư giản, khi thấy khói bay lên tới trên lầu thì cũng bỏ chạy luôn. Ba Mẹ tôi tiêm mũi 2 nên bị hành đang nằm sốt, vậy mà khi nghe cháy là thân thủ rất nhanh và sau cú đó hai người khoẻ luôn! Cả nhà quay qua chất vấn tôi, tôi làm gì sai? Tôi chỉ làm theo lời bọn trẻ, đứa kêu thêm bơ đứa kêu thêm đường, tới lúc cháy tụi nó chạy nhanh nhất".

Sự cố trên đã khiến dân tình phải dở khóc dở cười. Ngay cả Thu Trang cũng được một phen 'hết hồn hết vía' khi chồng vào bếp: "Tôi không còn gì muốn nói với anh nữa. Định lấy điểm mua moto mà làm cả nhà náo loạn. Moto? Nằm mơ đi nhé người đàn ông bắp rang nhiều bơ".

Tiến Luật - Thu Trang là cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz. Cả 2 lên xe hoa vào năm 2011. 9 năm bên nhau kể từ lúc chỉ có 2 bàn tay trắng đến khi trở thành những gương mặt được khán giả yêu mến, Tiến Luật - Thu Trang vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, cuộc sống hôn nhân viên mãn.