Phi Nhung bệnh tình chuyển biến nặng, tiên lượng xấu, bố mẹ ruột Hồ Văn Cường có phản ứng bất ngờ

Sau khoảng thời gian ngắn điều trị Covid, những tưởng bệnh tình Phi Nhung đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng đau lòng thay mới đây người thân của nữ ca sĩ đã thông báo mọi người cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Bạn thân của Phi Nhung - Ca sĩ Trizzi Phương Trinh cho biết: "Con bé (Wendy - con gái ruột của Phi Nhung) bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nghe xong tin đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chán nản". Hàng loạt nghệ sĩ lớn cũng chia sẻ dòng trạng thái xót xa đau đớn, xin mọi người cùng nhau cầu nguyện để tạo ra một phép màu cứu lấy Phi Nhung.

Giữa lúc mạng sống Phi Nhung đang phải đấu tranh với lưỡi hái tử thần, mong manh hơn lúc nào hết, dân tình cũng đặc biệt chú ý đến phản ứng của gia đình bố mẹ ruột Hồ Văn Cường. Trước khi lâm bệnh nặng không bao lâu, Phi Nhung từng vướng vào ồn ào 'bóc lột' con nuôi và cả gia đình Hồ Văn Cường. Nhiều tin đồn ác ý cho rằng bố mẹ ruột Hồ Văn Cường phải làm thuê cho Phi Nhung trong khi con trai ruột bị 'cướp trắng' tiền cát-xê.

Sự việc ồn ào đến mức chính gia đình cậu bé Hồ Văn Cường đã phải quay clip đính chính xin cộng đồng mạng ngừng chỉ trích Phi Nhung. Bố mẹ ruột Hồ Văn Cường cho biết cả nhà đều mang ơn nữ ca sĩ Phi Nhung đã cưu mang họ từ nơi khốn cùng nhất nên không có chuyện ai bóc lột ai.

Tuy nhiên, kể từ khi Phi Nhung nhiễm Covid, Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột của cậu bé gần như lặn mất tăm khỏi mạng xã hội. Động thái giữ im lặng của gia đình cậu bé làm dấy lên nhiều đồn đoán bất hòa giữa Phi Nhung và gia đình Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, hầu hết fan đều khẳng định không chỉ Hồ Văn Cường mà ngay cả bố mẹ ruột của em cũng đang ngày ngày cầu nguyện cho 'ân nhân' tai qua nạn khỏi.

Phi Nhung thông báo nhiễm Covid-19 vào ngày 27/8 và phải nhập viện tại bệnh viện Gia An 115. Song do bệnh tình diễn biến quá nhanh, Phi Nhung đã được chuyển viện sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực. Từ đó đến nay có vô số thông tin Phi Nhung đã qua đời bị lan truyền gây hoang mang. Hiện tại, tất cả người thân, đồng nghiệp, khán giả đều đang hướng về Phi Nhung, mong nữ ca sĩ có thể bình an trở về.