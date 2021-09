Soi profile 'cực khủng' của hot girl Khánh Vy - MC chính thức chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Mới đây, thông tin hot girl Khánh Vy có thể trở thành MC chính thức của chương trình nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia đã khiến dân tình dậy sóng. Dù thông tin trên chưa được xác nhận chắc chắn nhưng theo một số nguồn tin cho hay Khánh Vy sẽ lên sóng vào chủ nhật tuần này.

Trước đó, vị trí MC cho Đường lên đỉnh Olympia vẫn là những gương mặt quen thuộc như Tùng Chi, Diệp Chi. Sự thay đổi này khiến cư dân mạng và fan hâm mộ của chương trình có lịch sử lâu đời này vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên hầu hết netizen đều cho rằng Khánh Vy hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

Khánh Vy sinh năm 1999 là một trong những hot girl đình đám của thế hệ gen Z. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái tự tin, Khánh Vy còn gây ấn tượng với khả năng nói 7 thứ tiếng thành thạo, trôi chảy.

Năm 2017, Khánh Vy gây bão mạng xã hội với đoạn clip 'bắn rap' 7 thứ tiếng. Cô nàng sinh năm 1999 ngay lập tức trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng trong giới trẻ thời gian đó.

Đam mê với lĩnh vực MC, Khánh Vy dần được các chương trình lớn nhỏ 'chọn mặt gửi vàng'. Cô nàng may mắn đại diện Việt Nam, sang Nhật Bản phỏng vấn dàn cast ngôi sao của Marvel ở bộ phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2. Khánh Vy còn được chọn là MC của bản tin VTC1 và trở thành nữ MC nhỏ tuổi nhất thời điểm đó.

Nhờ khả năng ngoại ngữ thành thạo, nàng hot girl trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh như: 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English in a minute...

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Khánh Vy đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc ở tuổi 22. Cô nàng khiến nhiều người bất ngờ khi có thể mua nhà, mua xe, đeo túi xách 70 triệu đi làm.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Khánh Vy được kỳ vọng sẽ trở thành một MC chuyên nghiệp, gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ.