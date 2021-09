Trưa ngày 28/9, cả giới giải trí Việt cùng hàng triệu người hâm mộ nhận tin Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đến hiện tại, nhiều người vẫn không dám tin vào sự thật Phi Nhung đã mãi mãi ra đi. Trước đó không lâu, Phi Nhung thông báo cô đã nhập viện tại bệnh viện Gia An vào ngày 15/8. Do bệnh tình chuyển nặng, Phi Nhung được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy. Theo thông tin các bác sĩ tại đây cho biết, Phi Nhung phải can thiệp máy thở suốt thời gian dài. Dù đã được đội ngũ bác sĩ điều trị tích cực nhưng nữ ca sĩ vẫn không qua khỏi.

Sự ra đi của Phi Nhung đã để lại nỗi mất mát to lớn cho đồng nghiệp và khán giả cả nước. Hơn ai hết, nỗi đau này còn nhân lên gấp bội với con gái ruột Phi Nhung - Wendy Thảo. Trên trang cá nhân, Wendy Thảo đã để lại những dòng tâm sự khi hay tin mẹ Phi Nhung từ trần.

Mẹ ơi, mẹ có thể quay lại và ở lại một lúc được không Con muốn nghe giọng nói của mẹ và cảm nhận được sự tiếp xúc của bạn Con muốn nhìn thấy mẹ cười Con muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để bạn đi Con muốn nói với bạn rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào.

Được biết hiện tại, con gái ruột Phi Nhung vẫn ở Mỹ và chưa thể về do tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa thương cảm. Khi Phi Nhung ở ranh giới sinh tử, có lẽ điều mà nữ ca sĩ mong muốn nhất chính là được gặp con gái ruột lần cuối.

Năm 2017, Phi Nhung công khai cô có một con gái ruột được giấu kín nhiều năm ở Mỹ. Thông tin về con gái ruột Phi Nhung đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Hóa ra Phi Nhung đã bí mật sinh con vào năm 1992. Cô bé tên Wendy Thảo hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ Y Khoa. Chia sẻ lý do muốn công khai con, Phi Nhung từng hạnh phúc viết:

"Bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con. Con nói con muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô Thủ khoa của mẹ".

Thời gian mẹ con ở bên nhau không nhiều nên Wendy phải làm quen với cuộc sống tự lập từ bé. Cuộc đời trớ trên sao khi đến phút cuối em cũng không được gặp mẹ. Dù Phi Nhung đã đi xa nhưng con người và tài năng của cô sẽ còn sáng mãi trong lòng khán giả.