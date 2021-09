Vụ clip quận 7 ngáo đá chém bay đầu người đàn ông: Thi thể được phát hiện ở chuồng gà

Mới đây, một vụ án mạng xảy ra ở quận 7 TP.HCM đã gây rúng động dư luận xã hội. Cụ thể, chiều 26/9, cộng đồng mạng khiếp sợ khi lan truyền đoạn clip thi thể một người đàn ông bị ngáo đá chém lìa đầu ở quận 7. Ngay lập tức, clip ngáo đá chặt đầu ở quận 7 đã thu hút hàng triệu lượt xem và tìm kiếm.

Sau khi sự việc xảy ra, công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ thảm sát kinh hoàng. Được biết, vụ án chặt đầu người diễn ra tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn quận 7. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn.

Đêm 26/9, công an TP.HCM đã truy bắt được nghi can Trần Huy để điều tra vụ án chặt đầu ở quận 7. Đối tượng Trần Huy sinh năm 1987 quê tại Lâm Đồng khi bị công an vây bắt đối tượng trên vẫn đang có biểu hiện ngáo đá.

Đáng chú ý, trước đó vào thời điểm người dân quanh con hẻm nghe thấy tiếng hét thất thanh. Khi người dân chạy đến hiện trường, thi thể người đàn ông được phát hiện tại chuồng gà còn phần đầu đã lìa đã khỏi cổ nằm lăn lóc một góc. Cảnh tượng chặt đầu đã khiến nhiều người phải ám ảnh khiếp sợ.

Được biết nạn nhân là người đàn ông bán tạp hóa gần đó 45 tuổi. Nguyên nhân vụ án ban đầu được xác nhận là do mâu thuẫn cá độ.