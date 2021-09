Trải qua bao sóng gió, cuối cùng Long và Nam cũng có với nhau một lễ cưới đẹp như trong mơ. Tuy vậy có lẽ sóng gió vẫn chưa kết thúc với cặp đôi. Khán giả xem truyền hình cũng vô cùng háo hức chờ đợi xem cuộc sống sau hôn nhân của Nam và Long sẽ ra sao.

Một số hình ảnh được hé lộ ở cuối phim đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đặc biệt, hình ảnh Nam và Long ở trong phòng tân hôn có những cử chỉ thân mật cho thấy cuộc sống vô cùng viên mãn càng khiến người hâm mộ thêm tò mò.

Sức nóng của Hương Vị Tình Thân là điều quá rõ ràng, mỗi tình tiết phim đều được bàn tán và soi rất kĩ. Mỗi đoạn trích của phim đều thu về hàng triệu lượt xem. Sở dĩ phim thành công như vậy là bởi nội dung phim xoay quanh chủ đề quen thuộc là gia đình cộng với tài năng diễn xuất của dàn diễn viên đình đám, giàu kinh nghiệm.

Hương vị tình thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của VTV được chuyển thể từ bộ phim My Only One (2018) với sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như NSND Như Quỳnh (Bà Dần), NSƯT Võ Hoài Nam (Ông Sinh), NSND Công Lý (Ông Tuấn), Phương Oanh (Phương Nam), Mạnh Trường (Shark Long), Thu Quỳnh (Thy), Tú Oanh (Bà Bích), Quách Thu Phương (Bà Xuân), NSƯT Mai Nguyên (Ông Khang), NSƯT Thu Hạnh (Bà Sa), Hoàng Anh Vũ (Huy)…