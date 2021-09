Những chi tiết rợn người trong lời khai của hung thủ ngáo đá chém lìa đầu người ở quận 7

Mới đây, vụ án chấn động chặt đầu người xảy ra ở quận 7 TP.HCM đã khiến dư luận không khỏi xôn xao suốt nhiều giờ qua. Cụ thể, vào chiều ngày 26/9, sau khi nghe thấy tiếng hét, người dân đã phát hiện ra thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn bị chém đứt đầu ở một con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn Quận 7 TP.HCM.

"Quận 7 TP HCM ngáo đá chặt rớt đầu người dân. Còn 1 người có súng đang cố thủ. Nghe thấy bảo 1 người lạ vào nhà bạn trong hẻm chơi abcxyz (được cho là ma túy đá), sau đó chặt đầu ông này là chồng bà bán tạp hóa đầu hẻm sau đó chạy bỏ trốn. Còn bạn bên trong đang cố thủ", một người dân gần đó thông tin trên trang cá nhân.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức vây bắt đối tượng tình nghi là Trần Huy 34 tuổi quê tại Lâm Đồng đang cố thủ trong nhà. Sau khi áp giải đối tượng về cơ quan điều tra, Trần Huy vẫn trong trạng thái hoảng loạn.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận trước đó không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Cả 2 sau khi lời qua tiếng lại, đối tượng Trần Huy đã không kiểm soát được dùng dao lê đâm nhiều phát vào đầu và ngực đến khi nạn nhân gục mới cắt lìa đầu.

Hành vi man rợ được hung thủ kể lại qua lời khai khiến nhiều người không khỏi rùng mình, ám ảnh. Hiện tại, sự việc vẫn đang được cơ quan Công An tiến hành điều tra làm rõ.

Video lời khai của hung thủ