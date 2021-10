Clip: Cô gái cố tình lao vào đầu xe container quyên sinh trong đêm gây bức xúc

Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ rần rần đoạn clip được camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một cô gái cố tình lao vào đầu xe container và có ý định tự tử tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi thấy cô lao như tên bắn ra đường, người tài xế nhanh trí đánh lái sang phải để tránh tai nạn xảy ra. Dù màn quyên sinh bất thành tuy nhiên hành động chỉ xảy ra trong tích tắc này đã khiến nhiều người được phen hoảng hồn.

Cụ thể vào buổi đêm, một chiếc xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ phát hiện một cô gái đang lao phăm phăm ra trước đầu xe, người tài xế vội vàng đánh lái sang phải để không xảy ra va chạm, cùng lúc đó một người đàn ông khác đã chạy ra và kéo tay cô gái lại. May mắn không có chấn thương xảy ra sau vụ ‘tự tử’ này.

Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng, nhiều người đã sửng sốt đến thót tim khi chứng kiến cảnh cô gái suýt bị xe container cán trúng, thậm chí chỉ còn cách bánh xe vào centimet.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc ra sao, tuy nhiên khi chứng kiến nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động được cho là ‘ngáo’ của cô gái này. Nhiều người trong số đó cho hay:

- Dù lí do gì đi chăng nữa, việc lao vào xe người khác để tự sát là không thể chấp nhận được. Tự hại mình hại cả người khác.

- Sợ thật. May mà bác tài đánh lái kịp chứ không thì...

- Mạng người quý lắm, đừng chỉ vì một phút nông nổi mà sau này có hối hận cũng không kịp.

Hiện sự việc vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi.