Mới đây trong chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” với sự góp mặt của Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng và Quang Tuấn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong chương trình, 3 nghệ sỹ đã bàn luận chủ đề “Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?” và có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Đạo diễn Lê Hoàng đã gây “sốc” rước phát ngôn về việc làm của người phụ nữ. Cụ thể anh cho rằng con gái làm nghề nail và bán hàng online thì học vấn thấp. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã dậy sóng với nhiều quan điểm.



Phát ngôn của Lê Hoàng đã gây tranh cãi trên mạng xã hội





Tiếp theo đó, Lê Hoàng cũng cho biết thêm: Trong gia đình nếu có sự chênh lệch học thức thì đàn ông cần giỏi hơn, ngược lại nếu người phụ nữ sắc xảo, tài năng xuất chúng hơn thì chồng sẽ cảm thấy tự ti và theo thời gian thì phụ nữ cũng mất đi cảm xúc với người đàn ông của mình.

Chưa dừng lại ở đó, nam đạo diễn còn nhấn mạnh thêm: Vợ chồng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn và khó có thể nói chuyện, tâm sự cùng nhau về những buồn vui trong cuộc sống nếu có sự chênh lệch học thức quá lớn. Nói về nguyên nhân của vấn đề, Lê Hoàng cho hay đó là do “một phần lý do gây ra sự mâu thuẫn gia đình khi chênh lệch học thức là do sự xấu xa và tham lam của đàn ông”.

Cuối cùng Lê Hoàng chia sẻ thêm: “Tất cả những việc chân tay Hoàng đều rất kém. Nếu Hoàng ngồi cùng một cô diễn viên mà Hoàng có một chai nước suối thì cô ấy cũng là người mở nắp chai chứ không phải Hoàng”.

Chứng kiến sự việc, hotmom Hằng Túi bất bình “ba mặt một lời” đầy xéo sắc:

“Cháu 12 năm học trường Chuyên lớp chọn, thi đỗ đại học top đầu mà chú!”



Hằng Túi - một doanh nhân đã bán hàng online nhiều năm và được mọi người ngưỡng mộ lên tiếng đầy bức xúc trước sự vụ





Ngay lập tức dân mạng đã “thả tim” rần rần cho mẹ bỉm sữa, nhiều người cho rằng cách nhìn của nam đạo diễn là phiến diện và hàm hồ “vơ đũa cả nắm” bởi hiện tại nhiều phụ nữ kinh doanh online vẫn rất thành công, thậm chí họ còn là người kiếm kinh tế chủ yếu trong gia đình.

Hiện sự việc vẫn đang được dân tình quan tâm và bàn luận xôn xao.