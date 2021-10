Nguyên Vũ nói về cát-xê của Hồ Văn Cường: Mọi chuyện nên khép lại để người đã mất an lòng ra đi

Sau khi Phi Nhung qua đời, vấn đề tiền cát-xê của Hồ Văn Cường cũng được dân mạng ráo riết quan tâm. Theo đó sau thời gian im hơi lặng tiếng phía quản lý cố ca sỹ và chính chủ cũng đã lên tiếng. Cụ thể quản lý đã bàn giao đủ 500 triệu và 180 triệu đồng tiền giải thưởng cho nam ca sỹ.

“Dạ con xin chào quý khán giả, cô chú, anh chị và các bạn. Phải đên tận hôm nay con mới sắp xếp được thời gian để xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ Nhung mà dạo gần đây mọi người luôn nhắc đến.Thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con cả.

Hôm nay con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua. Trước tiên con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực, nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm.

Con xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con. Những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của con xáo trộn rất nhiều, có người thương, người ghét nhưng con cũng đủ lớn để hiểu là một người của công chúng con phải biết chấp nhận. Con sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho con và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa.

Con cũng có đôi lời xin gửi đến cô Phương Hằng, con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính con không nhờ ai, con cũng không liên hệ anh NHK và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh NHK như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng.

Và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con , ngày hôm nay con đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ, việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ, con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong cođể mẹ có thể an nghĩ nơi xa . Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa.

Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện facebook cá nhân, fanpage và YTB của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới.

Hi vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Con xin cảm ơn mọi người”, Hồ Văn Cường chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc rộ lên có rất nhiều ý kiến được đưa ra, Nguyên Vũ – một người bạn thân của Phi Nhung cũng lên tiếng trước sự vụ và mong mọi người hãy nhẹ nhàng với Hồ Văn Cường bởi giờ đây tâm lý của em còn chưa ổn định.

“Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong . Tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên . Bên cạnh đó em còn được nhận 500 triệu tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng . Vậy là mọi chuyện nên khép lại đây hãy để người đã mất an lòng ra đi . Mong mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu , mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi ... Hãy vị tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm ... Tất cả vì tình yêu thương ... An nghỉ Phi Nhung yêu nhé ....”

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Tương lai của Hồ Văn Cường và cuộc sống của cả gia đình sau khi rời khỏi ‘nhà chung’ trong thời gian sắp tới đang cũng là điều khiến nhiều người thắc mắc.