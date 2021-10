Ô tô tải phóng nhanh vượt ẩu trong mưa lớn suýt gây hiểm họa cho xe máy

Mới đây cộng đồng mạng đã ‘xanh mắt’ khi chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng tại đoạn đường thuộc Đền Thục Phán An Dương Vương- Diễn Châu - Nghệ An.

Cụ thể theo camera hành trình có ghi lại, vào ngày mưa trắng trời, đường tối và tầm nhìn bị hạn chế, chiếc ô tô tải đã chạy tốc độ cao và phóng nhanh trên đường. Khi ô tô vượt phải và phóng nhanh đã khiến vũng nước bắn tóe tung gây cản trở tầm nhìn khiến một chiếc xe máy chạy ngay cạnh đã chao đảo, sau đó người điển khiển phương tiện đã ngã gục xuống đường.Cùng thời điểm một chiếc ô tô đang lưu thông cùng chiều ngay phía sau đã kịp thời đánh lái nên đã không xảy ra thương vong.

Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Do thiếu quan sát kỹ càng và phóng nhanh vượt ẩu khiến sóng nước mạnh đã tạt vào người lái xe máy. Vụ việc đã khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường suýt bị ô tô đang lưu thông ngay sau cán phải, rất may không có va chạm nặng nề.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động kém văn minh của tài xế lái xe tải và đưa ra nhiều chỉ trích: "May mắn là không ai bị thương nhé, trời ơi tài xế đi ẩu quá", "Được phen hú hồn, trời mưa mong mọi người đi chậm và quan sát cẩn thận nha", "Bác tài sao lại vượt phải nguy hiểm thế, mong mọi người bình an",...

Qua đây bà bài học cảnh tỉnh với tất cả tài xế điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu.