'Rùng mình' pha tai nạn kinh hoàng giữa xe đạp điện đi ngược chiều và ô tô phóng tốc độ cao

Mới đây khoảnh khắc kinh hoàng về pha va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô phóng tốc độ cao đang được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần.

Theo đó, vụ việc chỉ xảy ra ngay trong tích tắc tại phố Quảng Oai – Thị trấn Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể trong clip, một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi ngược chiều, tay trái cầm ô che mưa, tay còn lại lái xe và đầu không đội mũ bảo hiểm đã bất ngờ bị một chiếc ô tô phóng tốc độ nhanh tông trúng.

Ngay sau cú đâm thảm khốc, nạn nhân đã bay lên không trung và văng vào vỉa hè ngay đó, đồng thời chiếc xe ô tô cũng mất phương hướng lao thẳng vào cột điện mới có thể dừng lại. Toàn bộ phần đầu xe đã bị nát và thiệt hại nặng nề.

Sau vụ việc, người phụ nữ đã bất tỉnh tại chỗ và lâm vào tình trạng nguy kịch. Trên xe ô tô lúc này cũng có 3 người, trong đó có một cháu bé. Hiện cả 3 người đều bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người trong số đó hãi hùng khi chứng kiếm thảm cảnh, số khác cũng cho rằng lúc này chưa thể phán xét ai đúng ai sai bởi tham gia giao thông sử dụng ô là không an toàn và lái xe quá tốc độ cũng sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường. Sau tất cả, dân tình vẫn và gửi lời cầu chúc mong tất cả nạn nhân bình an trở về.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.