Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn sẽ dần suy yếu trước khi vào đất liền

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở cách Khánh Hòa khoảng 305km. So với 24h trước đó, áp thấp đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 9. Khi di chuyển đến gần nước ta, do ảnh của không khí lạnh nên áp thấp nhiệt đới đã không có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiến thẳng vào các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Theo dự báo thời tiết, vào 4h sáng ngày 27/10 vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bắc Bình Thuận có sức gió mạnh cấp 6.



Áp thấp nhiệt đới dần suy yếu khi vào đất liền





Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Khu vực biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông lớn, trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Từ hôm nay đến hết ngày 27/10, khu vực đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa theo dự báo ở các tỉnh sẽ dao động từ 100-300mm. Cụ thể: Miền Đông nam Bộ, Bắc Tây Nguyên và Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (100-200mm), Bình Định đến Ninh Thuận, Tây Nguyên (250mm), có nơi trên 300mm.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh có mưa lớn





Ngày 27- 30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Người dân cần có những phương án ứng phó phòng ngập, úng, sạt lở đất đá.