Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/10): Nhiều tỉnh mưa lớn, trời chuyển rét

Dự báo thời tiết đêm nay 21/10

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 21/10 trời chuyển lạnh, mưa lớn có thể xảy ra vào ban đêm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thời tiết TP.HCM

Khu vực TP.HCM trời nhiều mây, có mưa rào và dông một vài nơi. Trong mưa phòng dông, lốc, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Thời tiết các khu vực khác

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn miền Bắc chuyển lạnh, một vài nơi xảy ra mưa lớn. Khu vực từ Thanh Hóa và Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to.



Miền Bắc trời chuyển rét và có mưa một vài nơi





Dự báo thời tiết ngày mai 22/10

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 22/10 khu vực Hà Nội trời nhiều mây, một vài nơi có mưa rào. Trời chuyển rét, gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ

Thời tiết TP.HCM

Khu vực TP.HCM và Nam Bộ nói riêng trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết các khu vực khác

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ hạ xuống thấp. Phía Tây Bắc Bộ trời có mưa rào, trời trở rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 17-23 độ. Phía Bắc Thanh Hóa có gió Tây Bắc cấp 2, giật cấp 3-4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có dông lớn, trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.



Trong mưa phòng lũ quét, sạt lở đất





Dự báo trong 3 ngày tới

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Vào ngày 22/10, nhiều con sông tại Bắc Bộ xuất hiện lũ mức độ 1-3m, kèm theo đó là nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các vùng núi, ngập úng tại vùng trũng.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông một vài nơi, trời chuyển lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận xảy ra dông lớn, trong mưa phòng dông,sét, gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến 24/10, Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều tối.