Dự báo thời tiết đêm nay 28/10

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 28 /10 trời nhiều mây, có lúc mưa rào, về đêm nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ

Thời tiết TP.HCM

Khu vực TP.HCM trời nhiều mây, có mưa rào và dông một vài nơi. Trong mưa phòng dông, lốc, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết các khu vực khác

Do anh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, nhiều nơi trên 400mm. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Nam có lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, nhiều nơi trên 150mm. Tại Thừa Thiên Huế có thể xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất là rất lớn. Các vùng trũng thấp dễ ngập lụt do các sông lên cao.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa dông, trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Bắc Bộ trời trở rét, mức nhiệt không vượt quá 24 độ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn từ đêm nay

Dự báo thời tiết ngày mai 29/10

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày mai 29/10 khu vực Hà Nội: Do ảnh hưởng từ không khí lạnh tăng cường nên trời trở rét, mưa to đến rất to về đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ

Thời tiết TP.HCM

Khu vực TP.HCM trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Thời tiết các khu vực khác

Khu vực Tây Bắc Bộ, đặc biệt là Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to, trời trở lạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, vùng núi phía Bắc nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ, trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ

Dự báo trong 3 ngày tới

Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới khu vực Bắc Bộ trời có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm xuống thấp, trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 28-31-10/2021, có mưa rào cục bộ. Trong mưa phòng dông, sé, gió giật mạnh.