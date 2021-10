Hậu nghi vấn 'ăn chặn' tiền từ thiện, mẹ Thủy Tiên hé lộ điều đặc biệt này trong sinh nhật con gái

Vừa qua sau nghi vấn ‘ăn chặn’ tiền từ thiện từ đợt ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2020, Thủy Tiên – Công Vinh đã lên tiếng cho sự vụ, ngoài ra 18.000 trang sao kê cũng được vợ chồng nữ ca sỹ đưa ra đầy đủ.

Vợ chồng Thủy Tiên sao kê tại ngân hàng

Sau tất cả, dù biến cố có xảy ra thì Thủy Tiên vẫn luôn có ông xã và cả gia đình ở bên đồng hành và bảo vệ trước những điều được cho là bịa đặt, vu khống. Mới đây nhân ngày sinh nhật của giọng ca “Bông tuyết trắng” mẹ của cô đã xúc động gửi những nhắn nhủ đến con gái và thể hiện sự tự hào khi con trưởng thành, hiền lành, thánh thiện và mang đến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Cụ thể bà có viết:

"Ngày này của 37 năm về trước mẹ và cha đã được trời Phật tổ tiên ban cho mẹ đứa con gái mang tên Thủy Tiên. Con rất dễ nuôi, hiền lành, suốt thời gian trong bụng mẹ, con chỉ cho mẹ thích ăn cơm chan nước dừa tươi, thi thoảng cha mua cho mẹ hai miếng đậu hủ, mà con chỉ thích cho mẹ muối sơ rồi hấp trong nồi cơm xong ăn với cơm. Mẹ nhớ Ni Trưởng trong Tịnh xá Ngọc Hải nói rằng: "Nửa đầu con này tốt lắm nghen Liên Tín", nhưng nuôi con được 8 tuổi thì cha mất mẹ con mình vất vả gian lao, con là nguồn động lực động viên mẹ, tốt lắm cho đến hiện giờ con vẫn kiên cường nhẫn nại và không tỏ ra buồn phiền oán hận còn nhắc mẹ nhớ khởi tâm từ thương tất cả những ai dù thương hay ghét hãy thương để không còn oan trái ở kiếp lai sinh.

Thông thường sinh nhật mẹ sẽ vào bếp nấu món ngon cho con, tuy nhiên năm nay mẹ chỉ mong con bình an và mạnh khỏe

Mẹ rất vui vì con mẹ quá từ bi, hôm nay sinh nhật của con gái như mọi năm mẹ không làm sinh nhật mà mẹ làm phước hồi hướng cho con. Cầu chúc cho con gái được vui vẻ, sức khỏe và luôn bình an may mắn. Thuận duyên tu hành thuận lợi làm ăn, may mắn đường đời. Luôn khởi tâm bồ đề rộng rãi và chia sẻ người bất hạnh chứ đừng mong tâm hưởng thụ con nhé. Yêu con".

Mẹ Thủy Tiên cũng là người theo đạo Phật nên nữ ca sỹ cũng ảnh hưởng ít nhiều phong cách sống từ mẹ

Thời gian qua đã có nhiều thông tin liên quan về vợ chồng Thủy Tiên được đưa ra, chính chủ vẫn giữ thái độ im lặng trước những “lời ra tiếng vào”. Trước đó, Công Vinh cũng khẳng định sẽ đưa những cá nhân, tổ chức có hành vi lăng mạ, làm nhục danh dự nhân phẩm của họ ra pháp luật.