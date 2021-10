Miền Bắc chuẩn bị đón đợt lạnh đầu tiên, trời chuyển rét, nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 17 độ C

Vừa qua theo thông tin dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và sẽ tiếp tục được tăng cường, kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Hà Nội và toàn miền Bắc dần giảm mưa. Cụ thể vào sáng 16/10, Bắc Bộ và Hà Nội chỉ mưa vào đêm và sáng sớm, trưa chiều sẽ khô ráo trở lại và có không khí se mát dễ chịu. Từ 17/10, thời tiết mát mẻ sẽ được kéo dài đến sang tuần.



Nhiệt độ miền Bắc có dấu hiệu giảm thấp, vùng núi dưới 17 độ C

Tại khu vực Bắc Bộ và Hà Nội, vào đêm và sáng sớm thời tiết sẽ có xu hướng chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc có nơi xuống dưới 17 độ C, vào đêm và sáng trời rét đậm.

ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) nhận định:

“Trong các ngày 16, 17 và 18/10, Hà Nội sẽ cảm nhận được cái rét về đêm và sáng. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên của Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc tại mùa đông năm 2021-2022”. Đặc biệt ngày 18/10 có thể cảm thấy cái rét rõ ràng.



Đợt lạnh đầu tiên của miền Bắc sẽ diễn ra trong vài ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Trung Bộ vẫn có mưa to đến rất to. Khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi có lượng mưa đo được thấp nhất từ 151.8mm đến 296.8mm, cụ thể mưa lớn xảy ra tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và Ba Long (Quảng Trị).

Sau khi bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão liên tiếp, cần đề phòng lũ quét, sạt lở tại các khu vực vùng trũng, ngập úng tại những nơi trũng thấp.