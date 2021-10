Những lời chúc hay và ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày 13/10 hàng năm là được lấy làm ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những cá nhân có công đóng góp, cống hiến giúp cho xã hội ngày một phát triển hơn. Trong xã hội hiện đại và hội nhập sánh vai với các cường quốc như hiện nay thì vai trò của các doanh nhân lại được đề cao hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những lời chúc hay và ý nghĩa cho ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10:

Lời chúc cho ban lãnh đạo và các sếp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10:

- Nhân ngày 13/10, thay mặt cácđồng nghiệp trong công ty, chúng em kính chúc ban lãnh đạo có một ngày doanh nhân thật ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các anh chị thành công hơn trên con đường sự nghiệp và vững tay chèo đưa con thuyền này bơi xa, bơi xa hơn nữa!

- Chúc mừng ngày kỷ niệm của các vị doanh nhân. Chúc những "người lái tàu” của chúng em luôn mạnh khỏe để vững bước đưa đơn vị mình thẳng tiến ra biển lớn. Chúc công ty của chúng ta ngày càng lớn mạnh, vững vàng.

- Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, chúng em kính chúc sếp thật vui vẻ, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Cảm ơn những tâm huyết, cống hiến nhiệt tình trong công việc của sếp đã truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên chúng em.

- Thay mặt anh chị em trong công ty xin gửi tới sếp lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc sếp có một ngày kỷ niệm 13/10 thật vui vẻ, hạnh phúc và nhiều ý nghĩa.

- Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam kính chúc sếp có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúc công ty luôn giữ được vị trí số 1 trên thị trường.

Lời chúc cho đối tác và bạn bè ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10:

- Chúc các doanh nhân có một ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để vững tay cống hiến và giúp công ty ngày một phát triển.

- Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, tôi chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để điều hành công ty, doanh nghiệp, cống hiến cho xã hội, làm giàu cho đất nước.

- Hôm nay là ngày Doanh nhân Việt Nam - Ngày tôn vinh những doanh nhân đủ trí dũng song toàn. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống.

Lời chúc bằng tiếng anh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10:

- Celebrate Vietnam Entrepreneurs Day, wish all businessmen the best (Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, chúc các doanh nhân mọi điều tốt đẹp nhất)

- We wish you a healthy, happy, successful career and to preserve the blood of the economy, make a lot of money (Kính chúc anh chị em khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp và giữ gìn huyết cầu nền kinh tế, kiếm được nhiều tiền).