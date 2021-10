Tin gió mùa Đông Bắc ngày 22/10: Trời giá rét, nhiều nơi có mưa lớn

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ngày 22/10 toàn miền Bắc chuyển lạnh, một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ chiều 21/10, bộ phận không khí lạnh đã tác động trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một vài nơi tại Tây Bắc Bộ nên gây mưa rào, mưa to đến rất to tại một số địa phương. Chiều tối và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số tỉnh tại khu vực Trung Trung Bộ và chuyển dần xuống Thanh Hóa gây mưa rào và dông. Tại khu vực Quảng Trị và Nghệ An ngày 22/10 xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, trong mưa dông phòng dông, sét, gió giật mạnh.

Không khí lạnh tác động trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ



Tại vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển rét từ đêm 21/10, sang ngày 22/10 nền nhiệt giảm mạnh với biên độ nhiệt phổ biến từ 16-19 độ, các vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Tại Vịnh Bắc Bộ và khu vực biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2.0-4.0 m.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt



Do gió mùa tác động, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông lớn một vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 17-19 độ. Ngày 22/10, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Bình nên xảy ra mưa to đến rất to, trong mưa phòng dông,sét, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.