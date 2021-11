Bảo Trâm Idol hạnh phúc khi đạt huy chương bạc liên hân ca múa nhạc toàn quốc 2021

Cách đây ít phút, Bảo Trâm Idol có chia sẻ cảm xúc khi nhận được giải thưởng danh giá:

“Chúc mừng gia đình Thăng Long của em năm nay lại bội thu huy chương.

Cảm ơn sếp Tan Minh, Dương Cầm đã rất kiên định với mục tiêu hội diễn năm nay, để cho bọn em luôn ở tinh thần rất cao, dù có gấp gáp, việc chồng việc, ca khúc này nối tiếp ca khúc kia, vẫn luôn 1 lòng tập trung không hề nao núng..

Cảm ơn chị Nguyễn Bông Mai với phần lời Giấc mơ của biển không thể thơ hơn và da diết hơn trên nền giai điệu cổ điển và dạt dào như sóng biển của anh Dương Cầm.. mặc dù Nàng tiên cá mắc cạn vẫn còn "in chân trên cát" nhưng cũng tự an ủi rằng đó là vì lần đầu tiên nàng có chân để đi theo tiếng gọi tình iu ạ ca khúc này em sẽ vẫn luyện tập, và em nghĩ sẽ có 1 ngày, sẽ có 1 Bảo Trâm hát mướt nhẹ và ép phê hơn, để xứng với những lo lắng của các anh chị cho "Giấc mơ" của em trong những ngày vừa qua.. Cảm ơn cả gia đình đã tin tưởng em, để cho một giọng hát bay bay nhẹ nhẹ của em có cơ hội được thể hiện đơn trong hội diễn lần này.

Con cảm ơn cô Vinh Linh Tran, sau 3 năm học thanh nhạc với cô Linh, giọng hát của con vững vàng hơn, dày hơn xưa rất nhiều.. hội diễn cao điểm nhất vào đúng đợt 20/11, cho tới giờ phải 1 năm rồi không được gặp cô.. Giải bạc hội diễn năm nay, con xin gửi tặng cô Linh, để tri ân người thày trong suốt 3 năm qua của con, rèn giũa cho giọng hát của con được vững vàng và cột hơi chắc chắn hơn trước con biết con chưa hoàn thiện giọng hát của mình, giọng vẫn còn non nớt lắm, nhưng thôi cũng là đánh dấu bước đầu tiên cô nhỉ.

Một lời cảm ơn nữa là tới anh nhà thiết kế Cao Minh Tiến yêu thương và chị Kẹo Xinh, hai người anh chị đã rất tâm huyết với em. Anh Tiến đã rất nhiệt tình, mất rất nhiều công sức để có thể kịp làm cho em chiếc đầm đuôi cá rất lộng lẫy và tôn dáng, dù chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày từ đo đạc, chọn vải tới thêu đính cầu kì.. Chị Hà kẹo xinh đã làm cho em một chiêc vương miện vỏ ốc đẹp tuyệt, mà theo c nói là còn làm chị phải liên hoan 2 cân Ốc để kiếm được chiếc vỏ ốc đủ to để làm vương miện cho em.

Không thể thiếu ekip hậu cần, trong phút chót trước khi lên sân khấu, cả em và c Hạnh đều rất lo lắng vì chưa được tập dượt thay trang phục lần nào.. chiếc vương miện thương quá lại bị rơi ra vì không gài kịp.. nhưng em rất biết ơn vì có các chị hỗ trợ, mà em cũng ra được sân khấu kịp thời, thậm chí còn kịp hít thở sâu trước khi lên hình..

Giải Bạc lần này còn phải kể tới công lao giải cứu tiên cá mắc cạn của cặp đôi Duo múa Đinh Ngọc Anh và anh Vượng. Nàng tiên cá mới có chân, đứng còn ko vững chứ đừng nói tới việc bước tới bước lui mấy cái bậc cao tận 25cm trên đôi cà kheo 17cm, cảm ơn 2 dancer yêu thương đã cứu cả tiết mục của nàng tiên cá bé nhỏ này.

Bao nhiêu sự lơ đễnh, lỗi sai trong lúc tập em gặp phải, đều được sự nhắc nhớ của những anh chị em yêu quý của Đội ca như Tường Minh, c Khánh Linh, c Dung Đàn Ông, c Dương Khánh Hoà, e Đinh Quang Đạt, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Thọ, Mỹ Phạm, Ngọc, Đông Hùng để mà "ko còn quên nữa" khi diễn thật.. may quá nhờ bị mng nhắc và cười vào mặt đủ nhiều mà lần thi hôm đó là lần mà em cảm thấy tập trung nhất.

Cảm ơn chị Quỳnh Nguyễn yêu quý đã tới với chúng em trong 1 tuần cuối.. Body model và trang phục như đi bar của chị đã nhắc nhớ cho chúng em rất nhiều trong việc phải giữ gìn body của mình để đẹp trong mắt nhau và trong mắt khán giả.. thật tuyệt khi lên sân khấu, mặc dù ko đánh khối xương quai xanh nhưng vẫn thấy nó lộ dưới ánh đèn sân khấu.. e sẽ noi gương chị để có thể khoe đc nhiều xương hơn nữa.

Cuối cùng, xin cám ơn người chồng Nguyễn Duy Hải Linh, ông bà nội Hải Tuyết, ông bà ngoại Kim Thoa Hoàng Thị nhiều lắm, những người luôn nói với con "Cứ yên tâm"..

Cảm ơn Kem Ốc đã phối hợp với ba Linh, cho mẹ biết những dấu hiệu rằng con thật sự rất cần mẹ, như khi Kem bị đau chân, hay các con khó ngủ tối vì mẹ ko thể ru con ngủ đêm. Thậm chí ba Linh còn cảnh báo "Mẹ diễn tình cảm với chú Đông Hùng vừa vừa thôi" trên sóng livestream mà viral cả nhà hát;)) nhưng em/ mẹ luôn biết rằng ba Linh và 2 con luôn là chỗ dựa vững chắc nhất và mẹ có thể tin tưởng hết lòng..

Nói dài nói dai nhưng tựu lại, I Love Thăng Long Home.. mong được gặp lại mọi người trong tiệc liên hoan ạ”.













Bảo Trâm đạt huy chương vàng liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021

Bảo Trâm thành danh và được mọi người biết đến nhiều hơn sau chương trình Vietnam Idol. Cô không chỉ thu hút khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo mà vẻ ngoài đáng yêu, thân thiện của giọng ca “chỉ còn những mùa nhớ” cũng khiến bao trái tim xao xuyến. Sau khi lên xe hoa vào năm 2015, Bảo Trâm ít tham gia nghệ thuật mà chú tâm vào chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện cô có mái ấm hạnh phúc bên ông xã và hai cô công chúa nhỏ.