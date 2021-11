Bình Thuận: Sang đường ẩu nam thanh niên bị xe container tông trực diện, nạn nhân tử vong tại chỗ

Cách đây ít phút, vụ tai nạn giữa thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao qua đường bị xe container cán tử vong đã được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình được phen hoảng hồn.

Cụ thể vụ việc đã được camera anh ninh ghi lại. Thời điểm trời nhá nhem và vắng người cả xe container và xe máy đều đang chạy tốc độ cao và đi ngược chiều nhau, tuy nhiên đang lưu thông thì người điều khiển xe máy đã bất ngờ rẽ trái và thiếu quan sát, cùng thời điểm đó chiếc xe container đã lao tới và không kịp xử lý nên đã tông trực diện vào nam thanh niên trên.

Xe máy qua đường ẩu đúng lúc xe container lao tới





Container tông trực diện rồi kéo lê khiến nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ





Với lực đâm mạnh nên nam thanh niên đã bị xe container kéo lê trên đường một đoạn và tử vong tại chỗ. Chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng này, nhiều dân mạng đã xót xa để lại bình luận:

- Trời ơi đi thế này thì xử lý sao cho kịp. Chia buồn cùng cả gia đình.

- Sợ quá đi, cả hai bên đều phóng nhanh nhưng bác đi xe máy thiếu chú ý quá. Đau đớn ghê, thế là hết một đời người.

- Đi đường nhìn thấy container là tránh vội, tử thần ập đến lúc nào không biết luôn. Cơ mà bác đi xe máy cũng ẩu cơ, ai đời qua đường vèo cái thế này cơ chứ.

Vụ việc xảy ra tại Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.