Clip: 2 xe tải tông trực diện, tài xế xe tử vong ngay trong cabin

Vụ tai nạn khi hai xe tải tông trực diện nhau đã khiến dân mạng được phen ‘xanh mắt’.

Cụ thể vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng cuối giờ chiều ngày 24/11 trên Quốc lộ 60 mới đoạn qua huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên, cả hai xe đều đang lưu thông và di chuyển với tốc độ cao. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 71C-XXX.99 đang đi theo hướng Quốc lộ 60, hướng Trà Vinh – Thành phố Bến Tre, khi đến gần khu vực Cầu Bình Thới thì đã tông trực diện với xe tải đông lạnh đang di chuyển theo chiều ngược lại.

2 chiếc xe tổng trực diện vào nhau

Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 71C-XXX.99 đã bị răng ra khỏi lề đường rồi lật nghiêng sang bên phải rồi bẹp dúm phần cabin, thương tâm là tài xế đã tử vong tại chỗ. Còn chiếc xe tải đông lạnh bị hư hỏng hết phần đầu và nằm sang phần đường của xe tải nhỏ.

Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc ô tô tải đã bẹp dúm phần cabin

Chứng kiến sự việc, dân mạng đã hoảng hồn để lại nhiều bình luận và chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số:

- Xe to thế này tránh nhau cũng khó, nhưng các bác tài đi ẩu quá mà.

- Khổ thân thế chứ, chia buồn cùng cả gia đình. Nhìn cú đâm mà ám ảnh quá đi.

- Đi đứng như này thì chịu rồi. Xe cộ lăn lóc ra hẳn vìa đường thế kia luôn. Ớn lạnh cả người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.