Clip: Container đâm liên hoàn 2 ô tô con dừng dột ngột giữa đường để chuyển hướng

Cách đây ít phút, đoạn video về vụ tai nạn giữa xe container và 2 xe ô tô con đã được dân mạng chia sẻ rần rần.

Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại. Cụ thể chiếc xe Mercedes đang lưu thông thì bất ngờ dừng lại khiến xe Hyundai i10 đang nối đuôi ngay sau đó đã dừng đột ngột lại theo. Cùng lúc đó chiếc xe container đã không kìm được tốc độ và tông mạnh trực diện vào đuôi xe. Kéo theo đó là cú đâm liên hoàn khiến chiếc Hyundai i10 bị đẩy lên phía trước và thúc vào đuôi xe Mercedes đỗ ngay phía trên.

Chiếc xe Mercedes dừng lại bất ngờ gây tai nạn





Sau cú đâm, 3 phương tiện đều bị hư hỏng





Sau cú va chạm mạnh, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng nề. Chứng kiến vụ việc nhiều bác tài đã rùng mình và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều:

- Giữa đoạn giao cắt mà lại dừng đột ngột thế này thì xử lý thế nào cho kịp, may mắn không có thương vong xảy ra nhé.

- Mong tất cả bình an, dính đến container là tử thần ập đến làm ai cũng hãi, mong các bác tài chú ý hơn nhé. Xem xong mới dám thở phào.

- Quả đấy mà đi nhanh một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguy hiểm thực sự, đoạn giao cắt mà đi chẳng thèm quan sát gì.

Hiện sự việc đang thu hút rất nhiều lượt quan tâm của anh em lái xe.