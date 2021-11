Clip : Lấn làn vượt ẩu, xe limousine lật nghiêng khi va chạm xe container

Mới đây đoạn video về vụ tai nạn giữa xe limousine và xe container đa được camera hành trình ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn





Cụ thể hai xe đang lưu thông ngược chiều thì bất ngờ chiếc limousine đã vượt lên trên và phóng nhanh vượt ẩu nên đã va chạm mạnh vào đuôi xe với xe container. Theo đoạn clip, chiếc limousine đã bị hất ra xa rồi lật nghiêng nằm rạp xuống vệ đường.

Chiếc xe limousine bị hất văng ra xa





Sau cú va chạm, xe limousine lật nghiêng nằm rạp xuống đường





Khoảng thời điểm này lượng xe qua lại trên đoạn đường không đông nên rất may đã không có tai nạn liên hoàn xảy ra. Hiện tại dù chưa biết những người trong xe sức khỏe ra sao nhưng cộng đồng mạng đã “xanh mắt’ kh chứng kiến. Nhiều người trong số đó đã để lại bình luận:

- Đi đứng thế này thì chết dở, lấn làn vượt ẩu, đường lại bé nữa chứ. Mong tất cả trở về bình an.

- Cũng may là không tông trực diện đấy không thì khóc mếu luôn quá. Sợ hãi.

- Chạy nhanh thế này thì ai đỡ nổi, limousin chở khách thế này thì ai nào dám đi xe nữa.

Được biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 17/11 trên đường Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận cầu Khe Hèo xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Hiện chưa rõ tình hình thương vong trong vụ tai nạn .