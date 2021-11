Clip: Nam thanh niên chạy phân khối lớn đánh võng đâm vào đuôi xe tải chở sơn dừng đỗ ven đường

Cách đây ít phút, cú va chạm mạnh giữa tài xế xe phân phối lớn lạng lách đánh võng với xe tải chở sơn đã được chia sẻ rần rần.

Xe phân khối lớn phóng nhanh vượt ẩu gây bức xúc





Cụ thể vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô đi lại. Lúc này tài xế xe phân phối lớn đang chạy tốc độ nhanh, chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên còn lạng lách, đánh võng và cố tính vượt phải chiếc ô tô ngay phía trước. Do không hạn chế được tốc độ nên đã đâm trực diện vào đuôi xe tải chở sơn đang đỗ ngay ven đường.

Ngay sau cú đâm manh, nam thanh niên đã bị thương nặng, thùng sơn trên xe vị vỡ và bắn tung tóe ra ngoài, người đang đứng gần chiếc xe ô tô đó cũng bị sơn bắn lên người.

Hiện trường vụ va chạm





Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều người đã phẫn nộ đưa ra chỉ trích hành động thiếu văn minh của nam thanh niên này:

- Vượt phải mà còn phóng nhanh thế này thì ai đỡ nổi. Chạy ẩu quá thanh niên ạ.

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phóng nhanh, vượt ẩu làm tai nạn cho mình lẫn người khác. Quả này chắc cụ đi chân lạnh toát rồi.

- Đi đường gặp mấy quả nẹt bô đi láo thế này cứ tránh lẹ cho chắc. Không phải đầu lại phải tay.

Được biết vụ việc mới xảy ra vào sáng 17/11 tại khu vực cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội.