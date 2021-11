Cố phóng nhanh vượt đèn vàng, xe ô tô 16 chỗ tông vào xe đạp điện khiến dân tình bức xúc

Cách đây ít phút, vụ tai nạn giữa xe ô tô 16 chỗ với xe đạp điện đã được chia sẻ rần rần.

(Nguồn: 91.com.vn)

Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình ghi lại. Cụ thể vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29/11 trên Quốc lộ 5A đoạn qua thị trấn Bần, tỉnh Hưng Yên đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang vàng tuy nhiên chiếc xe ô tô 16 chỗ vẫn cố tình phóng nhanh vượt ẩu để vượt sang đường bên kia. Cùng lúc, 2 làn xe tại ngã tư cũng bắt đầu di chuyển, do không kịp phản ứng nên ô tô 16 đã đâm vào xe đạp điện.

Phóng nhanh vượt ẩu qua đèn vàng, xe ô tô 16 chỗ đã đâm trúng xe đạp điện

Sau cú va chạm mạnh, người phụ nữ đi xe đạp điện ngã sõng soài ra đường và được những người dân gần đó chạy đến giúp đỡ. Rất may không có thương vong xảy ra.

Chứng kiến vụ việc nhiều người đã bức xúc và để lại nhiều bình luận chỉ trích hành động tham gia giao thông thiếu văn minh của tài xế xe ô tô 16 chỗ:

- Nhanh một giây, chậm cả đời không sai mà. Cố mà phóng lên có chạy được đâu, đã thế còn gây họa cho người khác. Chán cái ý thức của bác tài này ghê.

- Rõ khổ, chẳng biết vượt làm gì. Tài xế ô tô 16 chỗ sai chắc rồi nhé. Đi kiểu này thì ai đỡ được chứ. Phạt thật nặng vào.

- Trời ơi đi đứng kiểu gì vậy. Cố thêm 1 tí có nhanh lên đâu mà. Bực cái ông tài này quá.

Sau cú tông mạnh, nạn nhân ngã sõng soài ra đường

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc. Vụ tai nạn vẫn được dân tình quan tâm theo dõi.