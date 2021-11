Đồng Nai: Hoảng hồn khoảnh khắc xe đầu kéo nát tươm sau khi đâm vào đuôi xe ben

Cách đây ít phút, vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe ben ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể khi đang tham gia gia thông, chiếc xe ben đi phía trước đã bật xi nhan ra tín hiệu và rẽ phải, tuy nhiên thời điểm đó chiếc xe đầu kéo thiếu quan sát nên đã tiến lên trước vượt trái và vướng vào đuôi xe ben.

Ngay sau va chạm, đầu xe đầu kéo đã đổ rục xuống mặt đường, bẹp nát, biến dạng và hư hỏng hoàn toàn. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc trên.

Cú va chạm kinh hoàng đã khiến xe đầu kéo đổ rạp xuống đường

Chứng kiến tai nạn, nhiều người đã rùng mình để lại bình luận:

- Sợ quá, tôi nhìn video mà hoảng cả hồn, thôi của đi thay người, người không sao là may mắn rồi.

- Bác tài lái xe đầu kéo như này là hỏng rồi, chạy như thế ai mà đỡ được, may mắn thoát nạn là tốt rồi.

- Đi gần mấy xe này là tôi tránh vội, đúng tử thần.

Vụ việc xảy ra tại Xuân Tâm - Xuân Lộc - Đồng Nai. Hiện các bác tài đang bàn tán xôn xao sự việc.