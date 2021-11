Hà Nội: Bức xúc với nhóm thanh niên đánh lộn gây mất trật tự tại cây xăng

Mới đây đoạn clip của một nhóm thanh niên gây hỗn chiến tại cây xăng đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cụ thể tại một cây xăng nằm trên đường Láng, Hà Nội đã xảy ra một vụ đánh lộn giữa một nhóm bạn trẻ. Các thanh niên đã bất chấp mọi người xung quanh mà lao vào ẩu đả, trên tay còn cầm một vật dài như gậy và liên tục vụt, phang vào người đối phương.

Các thanh niên cầm gậy đánh nhau tại trạm xăng

Đoạn video đã được nhân viên trạm xăng đứng gần đó ghi lại. Chỉ sau vài phút xảy ra vụ việc, nhóm 3-4 người này đã nhanh chóng rời hiện trường rồi lên xe máy và bỏ chạy, rất may không có ai bị thương sau vụ việc.

Những cú tung đòn không thương tiếc khiến nhiều người bức xúc

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra:

- Trời ơi giới trẻ manh động quá, không coi ai ra gì luôn. Nhìn mấy quả này cứ chạy đi không phải đầu lại phải tai lại khổ.

- Nhìn các bạn trẻ cầm gậy phang nhau chẳng còn nhân tính gì cả. Nhân viên chạy đi là đúng rồi, can thế nào được lũ này. Để công an xử lý thôi.

- Sợ thế, tránh lẹ thôi. Đi đường gặp mấy quả này thì tôi chạy mất dép.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ ẩu đả vừa qua.