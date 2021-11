Hãi hùng khoảnh khắc nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào nhà dân tử vong

Cách đây ít phút, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video của một thanh niên điều khiển xe máy và phóng nhanh vượt ẩu khiến nhiều người hoảng hồn.

(Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể vụ việc đã được camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc. Vào sáng 24/11 vừa qua, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang một thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 20H1-XXX.74 đang lưu thông trên đường và phóng tốc độ cao thì bất ngờ mất lái rồi tông thẳng và nhà người dân ngay bên đường.

Thanh niên phóng tốc độ cao rồi đâm vào nhà dân

Sau cú tông mạnh, người đàn ông điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ và toàn bộ phần tường gạch nhà dân đã bị nứt hỏng. Chứng kiến vụ việc, dân mạng đã không khỏi hoảng hồn và để lại nhiều bình luận:

- Đi quá nguy hiểm, quả này chắc phóng đến 80km/h cũng nên. Xem xong mà sởn hết cả gai ốc.

- Trời ơi thương tâm quá đi. Vít ga nhẹ thôi các bác ơi, an toàn cho mình và cả mọi người nữa. Chia buồn cùng cả gia đình nhé.

- Phóng thế này ai độ lại được, kể cả đường vắng đi nhanh lúc có chuyện gì xảy ra lại không kịp xử lý đâu. Vậy là hết một đời người. Thương quá.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân.