Hãi hùng với 2 'trẻ trâu' lạng lách, đánh võng, bất ngờ đổi lái khi đang điều khiển xe máy trên phố

Mới đây camera an ninh đã ghi lại hình ảnh 2 thanh niên ‘trẻ trâu’ dồ ga, phóng nhanh, vượt ẩu rồi bất ngờ đổi lái ngay trên đường khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Cụ thể vụ việc đã được diễn ra tại đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, nhóm thanh niên này có khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đèo nhau, đầu không đội mũ bảo hiểm và có thái độ ngông nghênh gây nguy hiểm cho những người đi đường. Trong đó có hai thanh niên đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đổi lái cho nhau bất chấp tính mạng và sự an toàn cho bản thân và mọi người.

Hai thanh niên bất ngờ đổi lái khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: 91.com.vn

Chứng kiến đoạn băng này, nhiều dân mạng đã thể hiện thái độ bất bình và cho rằng đây là hành động quá nguy hiểm và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có các chế tài xử lý thích đáng để ngăn chặn các vấn đề như trên.

Nhóm thanh niên đầu không đội mũ, phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn

Một vài ý kiến của dân mạng:

- Nhìn các cháu mà hãi quá, đúng là trẻ trâu không sai mà. Pha đổi lái đi vào lòng đất.

- Chịu các cháu đấy, tài không đợi tuổi luôn, rùng cả mình.

- Đi thế mà va vào ai thì đúng là họa, quá nguy hiểm. Chỉ mong công an vào cuộc tóm hết bọn này lại cho xã hội được trong sạch.

Vào đêm muộn ngày 14/11, Cảnh sát cơ động Hà Nội cũng đã bắt giữ nhóm đối tượng thanh niên có hành động phóng nhanh, vượt ẩu gây mất trật tự ở phố cổ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.