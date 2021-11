Khoảnh khắc nữ tài xế liên tiếp nhầm chân ga trong sân nhà khiến gia đình và hàng xóm khóc thét

Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video về một người phụ nữ có pha đạp nhầm chân ga xe ô tô khiến gia đình và hàng xóm sợ hãi rồi gào thét.

Cụ thể theo camera an ninh ghi lại, sau khi ngồi vào xe, người tài xế này đã nổ máy rồi nhấn ga cho chiếc xe tiến thẳng về trước, gây ra tiếng đổ vỡ rồi mọi người hét toáng. Vừa chứng kiến sự việc, hàng xóm xung quanh đã chạy đến, tưởng chừng mọi việc đã dừng lại ở đó nhưng nữ tài xế này lại tiếp tục gây họa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc





Sau một hồi loay hoay để đưa chiếc xe ra ngoài, cô lại tiếp tục đạp nhầm chân ga lần thứ 2, chiếc xe lùi ra cửa sắt rồi lao vọt ra ngoài đâm vào nhà người dân ở phía đối diện.

Chiếc xe đâm vào nhà người dân đối diện





Nữ tài xế lùi xe đâm vào cửa sắt

Chứng kiến vụ việc, những người gần đó đều tỏ ra hốt hoảng, run sợ rồi la hét thất thanh. Đoạn video khi được chia sẻ đã nhận nhiều ý kiến của dân mạng:

- Nhầm chân ga, chân phanh là sợ lắm luôn, chắc sau lần này chị ám ảnh không dám cầm lái luôn quá.

- Sợ hú hồn, đi đường mà gặp kiểu này chắc tôi mặt cắt không còn giọt máu.

- Chắc lái mới nhỉ, sợ quá đi. May không ai bị làm sao là tốt rồi.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc tuy nhiên đoạn video “bá đạo” này vẫn đang có sức hút với các tài xế.