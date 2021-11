Nghệ An: Thót tim gió to cuốn nhiều tấm tôn bay xuống đường, người đi đường may mắn thoát nạn

Vụ việc mái tôn không được buộc cẩn thận khi đi trên trường bị gió thổi bay tứ tung đã khiến nhiều người hoảng hồn. Cách đây ít phút, mạng xã hội đã chia sẻ video về khoảnh khắc những tấm tôn không được buộc kỹ càng khi đi trên đường rồi bị gió thổi bay tứ tung gây bức xúc. Your browser does not support HTML5 video. (Nguồn: 91.com.vn) Cụ thể theo camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại. Vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 22/11, tại ngã tư Chợ Vinh – thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở nhiều tấm tôn chở theo nhiều tấm tôn trong thùng xe và không buộc cẩn thận nên khi gió thổi nhiều tấm tôn đã bị bay tung tóe khiến nhiều người hãi sợ để xe bỏ chạy. Người đàn ông chở tôn đã không buộc kỹ càng để đảm bảo an toàn



Các tấm tôn bay tứ tung ra đường



Cùng thời điểm đó, trên đường có nhiều phương tiện đi lại, tuy nhiên tấm tôn chỉ bay trúng vào đầu ô tô bán tải và rất may không có thương vong về người xảy ra. Chứng kiến sự việc, dân mạng đã vô cùng bức xúc và đưa ra nhiều chỉ trích: - Chở đồ sắc nhọn mà ẩu quá đi, như thế này mà cứa vào người thì mất mạng như chơi. - May không ai bị làm sao đấy. Nhìn tôn bay vù vù mà hú cả hồn. Mong các bác cẩn thận. - Bao nhiêu vụ thế này rồi mà không cẩn thận gì cả, bài học nhớ đời luôn. - Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý, ngăn chặn các phương tiện chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm khi tham gia giao thông thế này. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý và nhận phải nhiều lời ra tiếng vào của dân mạng. Bài viết liên quan Rùng mình khoảnh khắc xe tải tông xe máy, nạn nhân bị thương nặng

